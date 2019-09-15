إيران نموذج ناجح في مجال السيطرة على الأمراض غير المعدية 

وأفاد الموقع الإعلامي لوزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي اليوم الأحد، ان نائب رئيس اللجنة الوطنية للوقاية من الأمراض غير المعدية والسيطرة عليها الدكتور "باقر لاريجاني" الذي يمثل إيران في إجتماعات اللجنة رفيعة المستوى المعنية بالأمراض غير السارية في منظمة الصحة العالمية قال، انه بالنظر الى الخطوات والتدابير الفاعلة للجمهورية الإسلامية في مجال الوقاية من الأمراض غير السارية والسيطرة عليها، ضمت هذه اللجنة الى عضويتها وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي ورئيس اللجنة الوطنية للوقاية من الأمراض غير المعدية والسيطرة عليها الدكتور "سعيد نمكي".

وأضاف لاريجاني، ان اللجنة رفيعة المستوى المعنية بالأمراض غير السارية في منظمة الصحة العالمية (NCD)، تم إنشاءها مؤخرا في أعقاب مؤتمر أوروغواي في تشرين الأول/أكتوبر 2017.

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