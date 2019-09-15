خرازي يؤكد الاهمية الفائقة لتطوير التكنولوجيا الفضائية في البلاد

وخلال زيارته التفقدية التي قام بها اليوم الاحد لمركز الابحاث الفضائية تعرف رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية ومستشار قائد الثورة الاسلامية على المنجزات الفضائية التي تحققت في هذا المركز لغاية الان.

واجتمع خرازي والوفد المرافق له والذي ضم اعضاء من المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية مع مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رئيس المنظمة الفضائية الايرانية "مرتضى براري" ورئيس مركز الابحاث الفضائية الايرانية "حسين صميمي" ومدراء هاتين المؤسستين، حيث جرى شرح الانشطة المنجزة في مجال العلوم والتكنولوجيا الفضائية والخطط والبرامج المستقبلية.

واشار خرازي الى تاكيد ودعم قائد الثورة الاسلامية لتطوير القطاع الفضائي واضاف، ان تطوير التكنولوجيا الفضائية يحظى باهمية فائقة للبلاد في الظروف الراهنة في عالم اليوم.

واعتبر تصميم وتصنيع الاقمار الصناعية هو كالعين الثاقبة للبلاد، والتي توفر المعلومات الدقيقة اللازمة التي من دونها لا يمكن لكبار المسؤولين الوصول الى حلول مناسبة للقضايا المختلفة وقد يتخذوا قرارات لا تتطابق مع الواقع.

واضاف، ان الاقمار الصناعية باستلامها وتقديمها معلومات دقيقة ولازمة توفر لنا رؤية شاملة لنتمكن في ظل المعلومات الصحيحة التخطيط وادارة الامور بصورة افضل.

واكد خرازي ضرورة اتخاذ القرارات وسبل الدعم على مستويات عليا لتطوير وتقدم الصناعة الفضائية مثلما يولي سماحة قائد الثورة الاسلامية اهمية خاصة للقطاع الفضائي ويعتبر تطوير التكنولوجيا الفضائية ضرورة مؤكدة لادارة البلاد وكذلك للقضايا الدفاعية والامنية.

واكد بان المواهب والارادة الايرانية ستصنع الفرص من ظروف الحظر ، داعيا الناشطين في القطاع الفضائي لتحويل ظروف الحظر والضغط الى فرص سانحة للاعتماد على الذات وتطوير العلوم والتكنولوجيا.

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