وزيرة الصحة الاندونيسية تؤكد رغبة بلادها بالحصول على تكنولوجيا النانو الايرانية

وخلال لقائها في طهران الاحد مساعد رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية في الشؤون العلمية والتكنولوجية سورنا ستاري، قالت فريد مولك، ان زيارتنا الى إيران تهدف الى متابعة مدى التقدم الحاصل في الاتفاقيات المبرمة بين البلدين خلال السنوات الأخيرة.

واضافت، لقد تعرفنا خلال الزيارة على منجزات ايران في مجال الطب خاصة تكنولوجيا النانو الدوائية ونامل بنقل هذه التكنولوجيا الى بلادنا.

وقالت فريد مولك، ان اندونيسيا ترغب بالحصول على تكنولوجيا الناونو الايرانية في مجال الصحة.

وفي ختام اللقاء تم التوقيع على اتفاق لنقل تكنولوجيا إنتاج 5 لقاحات بشرية من إندونيسيا الى إيران بين شركتين ايرانية واندونيسية، الى جانب اتفاق لتصدير ونقل تكنولوجيا صناعة منتوجات النانو من إيران الى إندونيسيا بين وزارة الصحة الاندونيسية ولجنة التنمية الخاصة بتكنولوجيا النانو التابعة للدائرة العلمية برئاسة الجمهورية الاسلامية.

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