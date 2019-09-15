رئيس مركز الابحاث الفضائية الايرانية يعلن انجاز مشروع القمر الصناعي "ناهيد 1"

وخلال زيارة تفقدية قام بها مستشار قائد الثورة الاسلامية رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية كمال خرازي الاحد الى مركز الابحاث الفضائية الايرانية، قال صميمي، انه وفي اطار الاولوية الرئيسية لمركز الابحاث الفضائية اي صنع الاقمار الصناعية للاستشعار عن بعد والاتصالات، فقد تم انجاز مشروع القمر الصناعي للاتصالات "ناهيد 1" وسيتم الانتهاء من القمر الصناعي للاستشعار عن بعد "بارس1" خلال العام الجاري (العام الايراني ينتهي في 20 اذار/مارس 2020).

واشار صميمي الى مهمات هذا المركز والمتمثلة بالحصول على المعرفة التكنولوجية لتصميم وصنع الاقمار الصناعية للاتصالات والاستشعار عن بعد وتطوير الخدمات الفضائية الاساسية وتطوير الاستخدامات وتعميم التكنولوجيا الفضائية على سائر الحقول الصناعية في البلاد.

واكد صميمي ان مركز الابحاث الفضائية الايرانية ومن خلال الاستفادة من معطيات حقل التكنولوجيا الفضائية ومعلومات شاملة ودقيقة، يسعى لدعم المدراء وكبار المسؤولين في البلاد في مسار صنع واتخاذ القرار والتخطيط العام في المجالات ذات الصلة.

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