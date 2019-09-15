الرئيس روحاني يصل الى انقرة

وسيعقد اجتماع القمة الثلاثي اليوم الاثنين، وقبله سيلتقي الرئيس روحاني نظيريه الروسي والتركي، كلا على حدة للبحث في التعاون الثنائي والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وسيجري البحث خلال اجتماع القمة بشان قضية السلام في سوريا واحدث التطورات الميدانية فيها الى جانب البحث في تنمية التعاون الثلاثي في مختلف المجالات الاقتصادية وكذلك العلاقات الاقليمية.

ويرافق الرئيس روحاني خلال الزيارة وزراء الخارجية محمد جواد ظريف والطاقة رضا اردكانيان والدفاع واسناد القوات المسلحة العميد امير حاتمي والجهاد الزراعي محمود حجتي ومحافظ البنك المركزي عبدالناصر همتي.

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