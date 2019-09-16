١٦‏/٠٩‏/٢٠١٩ ٥:٠٠ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 83476849
٠ Persons

تعثر طائرة ايران امام استراليا في بطولة آسيا

تعثر طائرة ايران امام استراليا في بطولة آسيا

طهران / 16 ايلول / سبتمبر /ارنا- تعثر المنتخب الوطني الايراني بكرة الطائرة امام نظيره الاسترالي بخسارته امامه في المباراة التي جرت بينهما ضمن الجولة الثالثة من دوري المجموعات ببطولة آسيا الجارية في طهران.

وفي هذه المباراة التي جرت مساء الاحد في الصالة المغلقة بمجمع "آزادي" الرياضي بطهران خسرت ايران المباراة بنتيجة 3-1 حيث انتهى الشوط الاول لصالح ايران "25-22" الا ان استراليا تمكنت من الفوز بالاشواط الثلاثة التالية بنتائج "25-23" و"25-21" و"25-21".

وبهذا الفوز الذي حققته استراليا فقد تصدرت المجموعة التي ضمت ايضا قطر وسريلانكا.

وكانت ايران قد فازت على قطر وسريلانكا بنتيجة مماثلة وهي 3- 0. فيما فازت استراليا على قطر 3-2 وعلى سريلانكا 3-0 .

وستلعب ايران في الدور الثاني ضمن مجموعة "E" التي تضم ايضا استراليا الصين والهند، وفي هذا الدور لن تلعب ايران مع استراليا بل ستعتمد نتيجة المباراة بينهما في الدور الاول.

وتضم المجموعة الاخرى وهي مجموعة "F" کلا من کوریا الجنوبیة واليابان وتايوان وباكستان.

انتهى ** 2342

تعليقك

You are replying to: .
5 + 3 =