تعثر طائرة ايران امام استراليا في بطولة آسيا

وفي هذه المباراة التي جرت مساء الاحد في الصالة المغلقة بمجمع "آزادي" الرياضي بطهران خسرت ايران المباراة بنتيجة 3-1 حيث انتهى الشوط الاول لصالح ايران "25-22" الا ان استراليا تمكنت من الفوز بالاشواط الثلاثة التالية بنتائج "25-23" و"25-21" و"25-21".

وبهذا الفوز الذي حققته استراليا فقد تصدرت المجموعة التي ضمت ايضا قطر وسريلانكا.

وكانت ايران قد فازت على قطر وسريلانكا بنتيجة مماثلة وهي 3- 0. فيما فازت استراليا على قطر 3-2 وعلى سريلانكا 3-0 .

وستلعب ايران في الدور الثاني ضمن مجموعة "E" التي تضم ايضا استراليا الصين والهند، وفي هذا الدور لن تلعب ايران مع استراليا بل ستعتمد نتيجة المباراة بينهما في الدور الاول.

وتضم المجموعة الاخرى وهي مجموعة "F" کلا من کوریا الجنوبیة واليابان وتايوان وباكستان.

انتهى ** 2342