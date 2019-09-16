استقلال طهران يواصل نتائجه المخيبة في الدوري الايراني

وفي هذه المباراة التي جرت مساء الاحد في مدينة مسجد سليمان تقدم استقلال طهران بهدف جاء بتوقيع مهدي قائدي في الدقيقة 16 من كرة سددها من داخل منطقة الجزاء، الا ان نفط مسجد سليمان ادرك التعادل في الدقيقة 70 بواسطة حامد نورمحمدي بكرة راسية سددها داخل شباك استقلال.

وارتفع رصيد استقلال طهران الى نقطتين من 3 مباريات في المركز 11 فيما ارتفع رصيد نفط مسجد سليمان الى 3 نقاط في المركز 8 .

واسفرت المباريات الاخرى التي جرت الاحد عن النتائج التالية:

ذوب آهن اصفهان 0 - تراکتور سازي تبريز 0

شاهین شهرداري بوشهر1 - بیکان 1

سایپا 4 - نساجي مازندران 3

وستجري مساء اليوم الاثنين اخر مباراة في المرحلة الثالثة وهي بين برسبوليس وصنعت نفط آبادن في استاد "آزادي" بطهران.

ويتصدر "شهر خودرو مشهد" الدوري الايراني برصيد 9 نقاط يليه سباهان اصفهان برصيد 7 نقاط ومن ثم سايبا بنفس الرصيد، فيما يبلغ رصيد برسبوليس بطل الدوري للاعوام الثلاثة الاخيرة 3 نقاط من مباراتين.

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