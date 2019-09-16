محافظة إيلام تسجل وللشهر العاشر على التوالي نموا ايجابيا في الصادرات

ووفقاً لموقع محافظ إيلام على الانترنيت اليوم الاثنين، فان "قاسم سليماني دشتكي" أعلن إن نمو صادرات المحافظة كان إيجابياً وصرح بإن مجموع الصادرات من جمارك المحافظة بلغ 823 الف طن في الأشهر الخمسة الأولى من العام الإيراني الحالي (بدأ 21 مارس 2019).

وأضاف: ان قيمة هذا الحجم من السلع بلغ 508 ملايين دولار ليسجل نموا بنسبة 38 في المائة بالوزن و 19 في المائة بالقيمة.

كما أشار محافظ إيلام إلى أنه خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الايراني الحالي، ارتفع إجمالي إيرادات الجمارك المحلية بنسبة 689 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، والتي بلغت 57 مليار ريال، وهو أمر غير مسبوق.

وأكد سليماني دشتكي أن الدخل المكتسب خلال هذه الفترة اي الاشهر العشرة الماضية يساوي دخل أربع سنوات ونصف السنة المنتهية في أكتوبر 2018.

يُعد منفذ التجارة الدولية والعبور الحدودي لمهران، أقرب الحدود التجارية الإيرانية إلى بغداد والعتبات المقدسة في العراق، والذي تحول اليوم الى مركز أنشطة التصدير والتجارة مع البلد المجاور العراق.

في المتوسط ، يتم تصدير 600 شاحنة تقوم بتصدير وتداول البضائع من حدود مهران الدولية إلى العراق بشكل يومي.

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