الحظر الامريكي ضد الشعب الايراني جائر وغير انساني

وبينت الصحيفة الصينية ان امريكا و بإعادتها الحظر ضد ايران وذلك بعد خروجها من الاتفاق النووي الذي ابرم 2015 نقضت جميع الاصول والاعراف الدولية والانسانية، واضافت ان كثير من المرضى في ايران يعانون من شحة الدواء بسبب الحظر المفروض وان حياتهم مهددة بالخطر.

واكدت الصحيفة ان الكثير من دول العالم تعارض الحظر ضد ايران ويجب عليها رفع الصوت عاليا في مواجهة الضغوط غيرالانسانية ضد الشعب الايراني ويجب عليها ادانة الحظر بكل قوة وصلابة .

ونوهت الصحيفة ان قلة الدواء والمعدات الطبية بات اليوم معضلة في ايران وان كثير من الشركات والدول الاجنبية وخوفا من العقوبات الامريكية اوقفت تعاملاتها التجارية في هذا المجال مع طهران.مؤكدة ان هذا الحظر جعل الكثير من الذين يعانون من امراض مستعصية يواجهون خطر الموت .

واشارت جایانا دیلی الى کلام بومبیو الذي یقول اننا دائما الى جانب الشعب الایرانی مبینة التناقض بين ما يقولونه وما يفعلونه .

وفی الختام طالبت الصحیفة المجتمع الدولي انهاء آلام الشعوب التي تتأثر نتيجة الحظر المفروض عليها.

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