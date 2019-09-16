إيران من الدول المتقدمة في مجال الاتصالات

واضاف براري الذي كان يتحدث في ملتقى " اقمار الاتصالات , دورها في تنمية الاقتصاد" ان تنمية البنى التحتية التقنية للبلاد هي من اولويات منظمة الفضاء الايرانية>

و قال رئيس منظمة الفضاء الايرانية إن ثلاثة اقمار صناعية سيتم الانتهاء منها بنهاية العام الحالي(ينتهي 20 مارس2020).

واشار الى الفرص الاستثمارية في هذا القطاع وقال بلغت استثمارات القطاع الخاص وخلال السنوات العشر الاخيرة ستة مليارات دولار.

واكد براري ان ثلث الصناعات الفضائية في مجال اقمار الاتصالات وانها تسير بكل سرعة لذلك فإن الاستثمار في هذا المجال سيكون مجديا اقتصاديا للمستثمرين.

واضاف رئيس منظمة الفضاء الايرانية أنه لدينا 450 قمر صناعي في مدار الارض واكثر من 60 مشغل اتصالات يعملون في قطاع الاتصالات الذي يقدر ب 150 مليار دولار .

انتهى**م م**