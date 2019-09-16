١٦‏/٠٩‏/٢٠١٩ ١٠:٣٤ ص
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 83477092
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ردا على مزاعم المسؤولين الامريكيين

المتحدث باسم الخارجية الإيرانية : الاتهامات الموجهة لإيران لا اساس لها

المتحدث باسم الخارجية الإيرانية : الاتهامات الموجهة لإيران لا اساس لها

طهران/ 16 أيلول/ سبتمبر/ ارنا - وصف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ، اتهامات المسؤولين الامريكيين ضد إيران بخصوص الهجوم على المنشآت النفطية السعودية لا اساس لها، وقال ان الجمهورية الاسلامية الايرانية اعلنت بانها تدافع عن الشعب اليمني وحقوقه، وبالتالي فان هذه الاتهامات التي تنسب الى ايران تدخل في باب الاكاذيب القصوى وتعبر عن الفشل.

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