المتحدث باسم الخارجية الإيرانية : الاتهامات الموجهة لإيران لا اساس لها

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طهران/ 16 أيلول/ سبتمبر/ ارنا - وصف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ، اتهامات المسؤولين الامريكيين ضد إيران بخصوص الهجوم على المنشآت النفطية السعودية لا اساس لها، وقال ان الجمهورية الاسلامية الايرانية اعلنت بانها تدافع عن الشعب اليمني وحقوقه، وبالتالي فان هذه الاتهامات التي تنسب الى ايران تدخل في باب الاكاذيب القصوى وتعبر عن الفشل.
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