اجتماع الرئيس روحاني مع ترامب غير مدرج على جدول الأعمال

وأضاف موسوي في لقائه الصحفي الاسبوعي اليوم الاثنين : كما قال السيد روحاني، نحن لا نعول على اجتماع لالتقاط الصور، ولكن على أجندة ونتائج ملموسة، إذن هذه التخمينات ليست على أجندة إيران.

وصرح : كما قلنا من قبل، إذا عاد الأمريكيون إلى الاتفاق النووي وتخلو عن الإرهاب الاقتصادي، فيمكنهم العودة إلى اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي وإبداء رأيهم.

لم نعقد الأمل على تنفيذ أوروبا لالتزاماتها

وأضاف: ما نراه الآن في إيران هو أنهم يقولون باننا نمارس الضغوط القصوى، ونحن نعتبره إرهاب اقتصادي، وهو الإجراء الذي اتخذته الولايات المتحدة تجاه إيران.

وقال موسوي حول الأمل بتنفيذ اوروبا لالتزاماتها في الاتفاق النووي: ان الأمل موجود دائما، لكننا لانعقد الأمل على تنفيذ الالتزامات التي يتعين على أوروبا الوفاء بها في اطار الاتفاق النووي، لقد أظهرت تجربة 16 شهرا أنه لا يوجد أمل، لكننا أبقينا دائما نافذة الدبلوماسية مفتوحة.

و حول تطوير السياحة الصحية في البلاد، اوضح المتحدث باسم الخارجية إن إحدى المزايا النسبية لإيران إلى جانب وجود مراكز تاريخية وثقافية مهمة لكل سائح هي قضية السياحة الصحية بسبب التطورات الطبية في إيران، لقد اتخذت إيران بعض الخطوات في هذا الصدد لسنوات عديدة، وزارة السياحة هي المسؤولة عن هذا وتعمل وزارة الخارجية مع جميع المؤسسات لحل المشاكل والعقبات الذي يواجه هذا القطاع.

يتبع.. 2344