الاجراءات الكندية تتعارض مع القوانين الدولية وايران تحتفظ بحق الرد للدفاع عن حقوقها

فيما يتعلق بمصارة الاموال الايرانية في كندا قال المتحدث بأسم الخارجية الايرانية " سيدعباس موسوي" اليوم الاثنين في لقائه الصحفي الاسبوعي: ان هذا الملف يتداول منذ عدة سنوات , ان هذا الحكم تم اصداره قبل سنتين ونحن حذرناهم ولكن دون جدوى , استغرق تنفيذه عامان , ونعلنها مرة اخرى ان تنفيذ الحکم يتعارض مع نص الحقوق والقوانين الدولية وان ايران وللدفاع عن حقوقها تحتفظ بحق الرد واننا بدأنا بالاجراءات اللازمة بهذا الشأن.

وفيما يتعلق بتفعيل السويفت الروسي قال موسوي نظرا للاجراءات الامريكية في استغلالها الدولار كحربة في العلاقات السياسية مع الدول المستقلة , فأن الجمهورية الاسلامية الايرانية لها الحق ولاستمرارية التعاملات مع الدول التي تتعامل معها ان يكون لها الية خاصة وان حذف الدولار من التعاملات احدى هذه الطرق ونقوم حاليا بالتعاملات التجارية مع الدول الصديقة بعملتها الوطنية .

وفيما يتعلق بتفتيش الجامعات من قبل منظمة الطاقة الذرية الدولية قال المتحدث : ان هذا الموضوع لايتعلق بالاتفاق النووي ولن يكون , وان هذه الزيارات تاتي في اطار التنفيذ الطوعي لايران للبروتكول الاضافي و للشفافية في التعامل وسلب الحجج من المعارضين , حدث هذا الامر مسبقا ولعدة مرات وانتهى .

وحول اعتقال ثلاثة استراليين اعلن موسوي عدم اطلاعه عن ذلك، وقال يوجد متهم واحد في السجن بتهمة التجسس وفيما يتعلق بالاثنين الاخرين يجب سؤال السلطات المختصة.

وفيما يتعلق بازدواجية كلام ترامب قال المتحدث باسم الدبلوماسية الايرانية اننا شهدنا هذه الازدواجية مرات عديدة في احاديث ترامب منذ تسلمه زمام البيت الابيض وشهدنا هذا بالنسبة لايران كذلك , فلايمكن اخذ تصريحات ترامب بعين الاعتبار لانها لاتستمر حتى لفترة 24 ساعة .

وحول رسالة عزل بولتون لايران قال موسوي : نحن لم نتلق من امريكا رسالة وان سبب عزل بولتون لايهمنا وهو لاغراض داخلية في امريكا ان الذي يهم ايران هو الاجراءات و ما يقومون به حيال ايران.

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