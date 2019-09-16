١٦‏/٠٩‏/٢٠١٩ ١٢:٠٧ م
رقم الصحفي: 2456
رمز الخبر: 83477294
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نتنياهو يتراجع عن مهاجمة غزة في اللحظة الأخيرة

نتنياهو يتراجع عن مهاجمة غزة في اللحظة الأخيرة

القدس المحتلة/١٦ أيلول /سبتمبر/ارنا- كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية، صباح يوم الاثنين، أن بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الصهيوني تراجع في اللحظة الأخيرة عن شنّ هجوم على قطاع غزة ، بعد إطلاق صاروخ صوب "اسدود" أثناء إلقائه خطابا في تجمع انتخابي الثلاثاء الماضي.

وذكرت الصحيفة العبرية أن إفيحاي مندلبليت المستشار القضائي للحكومة الصهيونية عارض خطة نتنياهو، التي كان من شأنها أن تؤدي إلى نشوب حرب في القطاع، واشترط عليه، عقد اجتماعٍ للمجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت).

ووفق صحيفة "هآرتس"، فإن نتنياهو اجتمع عقب الحادث في "اسدود" مع رؤساء الدوائر الأمنية، وعرض عليهم شن حملة عسكرية تنطوي على أبعاد وتبعات في القطاع، تحفظ عدد منهم عليها.

وأشارت الصحيفة إلى أن مندلبليت لم يحضر الجلسة الأمنية، فيما جرى التشاور معه هاتفيا. بحسب ما أورده موقع الحدث المحلي.

وبحسب القانون الصهيوني
، فإن الحكومة مخولة باتخاذ قرار بشأن شن عملية عسكرية هامة قد تؤدي إلى شن حرب، ويجوز للحكومة تخويل (الكابينيت) باتخاذ مثل هذا القرار.
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