١٦‏/٠٩‏/٢٠١٩ ١:٠٠ م
رقم الصحفي: 1870
رمز الخبر: 83477297
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شركة ايرانية

تصدير ملابس للاطفال مصنوعة بتقنية النانو

تصدير ملابس للاطفال مصنوعة بتقنية النانو

طهران / 16 ايلول / سبتمبر / ارنا – قامت احدى الشركات الايرانية بانتاج وتصدير ملابس للاطفال مصنوعة بتقنية النانو ولها القدرة على تشخيص حالات الحمى عند الاطفال .

قال المدير التنفيذي لشركة كاسبين " رحيم حجتي" ان الحمى عند الاطفال قد يكون خطير جدا واذا لم يتم السيطرة عليه قد يهدد حياتهم لذا قامت الشركة وللتعرف السريع على هذه الحالة بانتاج ملابس بتقنية النانو لها القدرة على تشخيص المرض .

واضاف حجتي قمنا بتصميم ملابس للاطفال ,الاولاد منهم بلون ازرق والبنات الوردي وعند وصول درجة حرارة الطفل فوق 37  يتغير لونه الى الابيض وبهذه الحالة باستطاعة الوالدين التعرف سريعا على حالة الطفل واتخاذ اللازم.

واعلن مدير شركة كاسبين عن تصدير هذ الملابس الى دول الجوار ومنها الكويت وعمان والعراق .

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