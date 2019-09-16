انتاج إيران من الفولاذ يرتفع الى أكثر من 8,5 مليون طن

ويشير التقرير الى بلوغ حجم انتاج شركات "فولاد مباركة" و"خوزستان" و"ذوب آهن" و"آلياج يزد" (سبائك يزد)و"كروه صنعتي فولاد"(المجموعة الوطنية لصناعة الفولاذ) و"كاوه جنوب" و"خراسان" و"جادرملو" و"فولاد ارفع" و"بناب" خلال الشهر الماضي، مليون و676 الفا و592 طنا من السبائك حيث سجل نموا بنسبة 3 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وارتفع انتاج إيران من الصلب في الفترة ما بين آذار/مارس حتى تموز/يوليو للعام الحالي الى 5 ملايين و834 الفا و501 طن من خلال تسجيل نمو قدره 9 بالمائة مقارنة مع الاشهر الخمسة الاولى من العام الماضي.

من المتوقع ان يصل حجم انتاج الفولاذ في البلاد خلال العام الحالي الى 40 مليون طن وان تصنف ايران بين 10 دول البارزة المنتجة للفولاذ في العالم وكما من المتوقع ان يرتفع انتاج الفولاذ الي 55 مليون طن في العام 2025 لتحتل ايران المركز السابع بين منتجي الفولاذ في العالم.

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