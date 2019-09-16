الكرملين لا يهتم بتصريحات نتنياهو المعادية الإيرانية

صرح رئيس الأكاديمية الروسية للدراسات الجيوسياسية " کنستانتین سیوکوف" اليوم الاثنين في حوار خاص مع ارنا أن بنيامين نتنياهو عند لقائه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين ، يصور ويغير حقائق المنطقة كما لو كانت إيران مصدر كل المشاكل في الشرق الأوسط.

واضاف، لقد قال نتنياهو مرارًا وتكرارًا إن إيران تحاول الحصول على سلاح نووي ، في حين أن استنتاجات المجتمع الدولي بشأن البرنامج النووي الإيراني تُظهر عكس ادعاء رئيس الوزراء الإسرائيلي.

وقال الخبیر السیاسی الروسی ان الوكالة الدولية للطاقة الذرية أكدت مرارًا وتكرارًا في تقاريرها سلمیة البرنامج النووي الإيراني وأنشطته في هذا الصدد .

و تابع سيوكوف أنه حتى الآن لم يصدر أي تقرير عن أنشطة إسرائيل النووية لأن المسؤولين الإسرائيليين لا يتعاونون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن برنامجهم النووي.

وقال سيوكوف ان نتنياهو ذهب إلى سوتشي لتغيير موقف روسيا من إيران وتقليص التعاون بين طهران وموسكو ، لكنه لم ينجح في مهمته.

وصرح أن إيران وروسيا شريكان استراتيجيان ، مضيفًا أن التعاون الإيراني- الروسي ساعد بشكل كبير في تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط.

واستشهد سيوكوف بالتعاون الناجح بين إيران وروسيا في اطار أستانه ، والتي اتخذت خلالها قرارات حاسمة لسوريا.

وأكد رئيس الأكاديمية الروسية للدراسات الجيوسياسيةأنه لقد تمكنت روسيا وإيران ، مع تركيا ، من تقديم مساعدة قيمة لسوريا من أجل الاستقرار والأمن فیها.

وأضاف الخبير الروسي "بالنظر إلى هذه الشراكات والآفاق الجيدة لمواصلة الشراكة الروسية الإيرانية، لا يمكن لنتنياهو تغيير مواقف روسيا تجاه إيران".

وأكد سیکوف أن التعاون الإيراني الروسي سوف يتطور في المستقبل وسيشمل مجالات جديدة ، و حيوية مثل الأمن والجيش والاقتصاد والتجارة والعلوم والتكنولوجيا المتقدمة.

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