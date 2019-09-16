١٦‏/٠٩‏/٢٠١٩ ٢:٥٣ م
رقم الصحفي: 1870
رمز الخبر: 83477644
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ثلاثة افلام رسوم متحرکة ایرانیة تعرض فی مهرجان سانفرانسیسکو

ثلاثة افلام رسوم متحرکة ایرانیة تعرض فی مهرجان سانفرانسیسکو

طهران / 16 ايلول / سبتمبر / ارنا – ستشارك ثلاثة افلام رسوم متحرکة ایرانیة فی مهرجان الافلام الایرانیة بسانفرانسیسکو الامريكية و تعرض فيه.

وافادت ارنا عن العلاقات العامة لمؤسسة تنمية السينما الوثائقية ان كل من افلام الرسوم المتحركة "السلك السادس" للمخرج بهرام عظيمي و " كان يا ماكان" للمخرجة مهين جواهريان و " شخص واحد" للمخرجة محبوبة كلائي سيتم عرضها في المهرجان الثاني عشر للافلام الايرانية في سانفرنسيسكو الامريكية خلال الفترة  28 الى 30 سبتمبر الحالي.  

ويتناول فلم السلك السادس حياة موسيقار ايراني «درویش‌خان» يتعرض لحادث سير ويتوفى وعلى اثره يتم سن قوانين المرور .

كان ماكان يتكلم عن العادات والتقاليد والفلكور الايراني .

وشخص واحد يتناول موضوع العشق والحب والواحدانية .

انتهى**م م**

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