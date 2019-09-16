ثلاثة افلام رسوم متحرکة ایرانیة تعرض فی مهرجان سانفرانسیسکو

وافادت ارنا عن العلاقات العامة لمؤسسة تنمية السينما الوثائقية ان كل من افلام الرسوم المتحركة "السلك السادس" للمخرج بهرام عظيمي و " كان يا ماكان" للمخرجة مهين جواهريان و " شخص واحد" للمخرجة محبوبة كلائي سيتم عرضها في المهرجان الثاني عشر للافلام الايرانية في سانفرنسيسكو الامريكية خلال الفترة 28 الى 30 سبتمبر الحالي.

ويتناول فلم السلك السادس حياة موسيقار ايراني «درویش‌خان» يتعرض لحادث سير ويتوفى وعلى اثره يتم سن قوانين المرور .

كان ماكان يتكلم عن العادات والتقاليد والفلكور الايراني .

وشخص واحد يتناول موضوع العشق والحب والواحدانية .

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