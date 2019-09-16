الكيان الصهيوني يتدخل في الانتخابات التونسية وينشر أخبار كاذبة"

وقالت المنظمة، التي تتخذ من ستوكهولم مقرًا لها، أن هدفها هو مراقبة عمليات انتهاك الحرية والحقوق في الشبكات الاجتماعية مؤكدة أن "شركات صهيونية مختصة بنشر الأخبار الكاذبة" هاجمت عدة دول، وخاصة تونس، من خلال عشرات صفحات الفيسبوك بهدف نشر بيانات كاذبة".

وأشار التقرير الذي نشرته صحيفة معاريف الصهيونية إلى قيام فيسبوك، في مايو الماضي، بحذف 265 حسابًا وصفحة على Facebook وInstagram كان هدفها الإضرار بالانتخابات في إحدى الدول الأفريقية.

وأوضح الأمين العام لمنظمة "سكاي لاين" معاذ حامد أنه "بسبب هذه الصفحات، التي كانت تهدف إلى الإضرار بالانتخابات التونسية، كان هناك حوالي ثلاثة ملايين متابع، وهم ينتمون إلى شركة صهيونية مشهورة تدعى أرخميدس، والتي تحاول التأثير على الوضع السياسي والانتخابات في البلدان الأفريقية، بما في ذلك تونس".

وفقًا لما أوردته "سكاي لاين"، فقد تأخر كشف الفيسبوك عن التدخل الصهيوني في تونس، بعد ثماني سنوات من نشر رسائل كاذبة منذ عام 2011 – بداية الربيع العربي. ودعت المنظمة "الأحزاب التونسية إلى الحذر من التدخل الصهيوني".

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