قادة حرس الحدود الايرانية والعراقية يجتمعون في بغداد

وأضاف العقيد خاتمي ان الإجتماع بدأ أعماله اعتبارا من اليوم الاثنين في العاصمة العراقية بغداد ويستمر لمدة اربعة ايام في سياق تعزيز التنسيق بين قوات حرس الحدود للبلدين.

واضاف ان قائد قوات حرس الحدود الايراني العميد "قاسم رضائي" و قائد حرس الحدود العراقي الفریق الركن "حامد عبدالله إبراهیم الحسیني" يبحثان في الاجتماع عملية توافد زوار أربعينية الإمام الحسين عليه السلام وتنفيذ اتفاقية ضمان امن الحدود والبروتوكولات الموقعة بين البلدين واتخاذ ستراتيجيات كفيلة بارتقاء مستوي الامن في الحدود المشتركة.

وقال مساعد قيادة قوات حرس الحدود الايراني، ان مناقشة سبل تعزيز الخدمات وسلاسة حركة مرور زوار الاربعين في العام الحالي، تشكل النقاط الاخرى التي يتناولها الاجتماع.

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