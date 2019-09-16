نيكاراغواي على استعداد لتنمية العلاقات مع ايران في جميع المجالات

وفي حوار خاص مع ارنا بمناسبة اليوم الوطني لنيكاراغواي اشار بالتادانو الى التلاحم والتعاون بين البلدين مؤكدا على ضرورة تنمية العلاقات الثنائية في جميع المجالات.

واشار سفير نيكاراغواي الى زيارة وزير خارجية الجمهورية الاسلامية الى ماناغواي معربا عن امله ان يتم لقاء بين رئيسي البلدين قريبا في احدى العاصمتين لتنمية العلاقات الثنائية اكثر من قبل.

وقال ان مسؤولي البلدين يؤكدان دوما وفي لقاءاتهم على تنمية العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين.

واشار الدبلوماسي النيكاراغوايي الى الجهود الامريكية لفصل البلدين المستقليين عن بعضهما وقال ان العلاقات بين البلدين ودية وغيرقابلة للفصل وانها لاتتأثر بالتدخلات الاجنبية .

وفیما یتعلق بالحظر الامریکي الاحادی ضد ایران قال بالتادانو ان نیکارغوا تعارض جمیع الاجراءات ضد حقوق الشعوب والحکومات والتی تعرض سیادتها وتقدمها للخطر ولطالما تطالب نیکارغوا بالسلام و التلاحم والتطور وحماية حقوق الشعوب.

وطالب بتنمية العلاقات السياحية بين ايران ذات الحضارة والثقافة التي تمتد لالاف السنين مع ارض البحيرات والبراكين نيكارغواي.

يذكر ان «ماریو آنطونیو بارکرو بالتادانو » بدأ عمله عام 2010 كسفير بلاده في ايران.

انتهى**م م**