فيلم ايراني يفوز بجائزة افضل فيلم في مهرجان استوكهولم

وعقب عرض هذا الفيلم خلال نشاطات المهرجان، قام المخرج "جمشيد محمودي" بالرد على اسئلة الحضور وقدم شرحا حول انتاجه السينمائي الاخير بالتعاون مع اخيه "نويد".

كما اقيمت على هامش مهرجان "سماع" السينمائي باستوكهولم ورشة في مجال الاخراج والانتاج السينمائي بعنوان "المنتجون المستقلون" من قبل المخرج الايراني نويد محمودي وبمشاركة جمع من الشباب الهواة لفن السينما وانتاج الافلام.

علما ان مهرجان سماع السينمائي بمدينة استوكهولم السويدية اقيم على مدى 3 ايام بمشاركة 30 فيلما قصيرا وطويلا من مختلف الدول؛ وكان المخرج الايراني نويد جمشيدي قد حاز في وقت سابق من العام 2019 على جائزة "افضل فيلم" ايضا ازاء فيلم "الذهاب"، من المهرجان نفسه.

انتهى ** ح ع