حجة الاسلام رئيسي : تجميد الاصول الايرانية انتهاك للمعاهدات الدولية

وفي تصريح اليوم الاثنين باجتماع المجلس الاعلى القضائي، قال حجة الاسلام رئيسي : ان هكذا اجراءات من قبل بلدان تدعي الحضارة واحترام قوانين الدول الاخرى يدعو للاستغراب؛ مضيفا : نحن نؤكد (على هؤلاء) بالكف عن هذه التصرفات فإن شعبنا لن يرضخ اليها اطلاقا.

وحذر رئيس السلطة القضائية الحكومة الكندية، من انه في حال عدم الافراج عن الاصول الايرانية فإنه سيتم اتخاذ ما يلزم بواسطة السلطة القضائية وبالتعاون مع وزارة الخارجية للجمهورية الاسلامية الايرانية، لتحديد وتجميد الاصول الكندية عبر المنظمات الدولية.

وشدد حجة الاسلام رئيسي، قائلا : نحن لن نسمح بتقويض حقوق الشعب الايراني على الاطلاق.

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