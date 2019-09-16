روحاني : التعاون الايراني، الروسي والتركي زاد في تعزيز الامن بسوريا

جاء ذلك خلال اللقاء بين روحاني ورئيس جمهورية تركيا رجب طيب اردوغان، اليوم الاثنين في انقرة، وذلك على هامش القمة الثلاثية الخامسة بين رؤساء جمهورية ايران وروسيا وتركيا.
وبحث الجانبان الايراني والتركي في هذا اللقاء اهم القضايا الثنائية والاقليمية والدولية.
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طهران / 16 ايلول/ سبتمبر / ارنا – قال رئيس الجمهورية حجة الاسلام حسن روحاني : ان التعاون بين الدول الثلاث الضامة لعملية المفاوضات في استانا (ايران وروسيا وتركيا) زاد في تعزيز الامن بسوريا.
جاء ذلك خلال اللقاء بين روحاني ورئيس جمهورية تركيا رجب طيب اردوغان، اليوم الاثنين في انقرة، وذلك على هامش القمة الثلاثية الخامسة بين رؤساء جمهورية ايران وروسيا وتركيا.
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