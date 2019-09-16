افتتاح معرض كتاب "السلام والدفاع" الدولي في طهران 

والى جانب نائب رئيس مقر "خاتم الأنبياء(ص)"، حضر مراسم الافتتاح قائد جامعة "القيادة والاركان" التابعة للجيش الايراني (دافوس) العميد "حسين ولي وند".

وعلى هامش معرض كتاب "السلام والدفاع" الدولي، قال المدير التنفيذي للمعرض العقيد "مهرداد بخشنده" في تصريح لمراسل إرنا، انه شارك في المعرض ممثلون عن بعض الدول الحليفة بمن فيهم ممثلين عن الملحقية العسكرية للهند في طهران الى جانب العديد من دور النشر الإيرانية والأجنبية.

ويقام المعرض قي الفترة من 16 أيلول/سبتمبر حتى 22 من الشهر نفسه بالتزامن مع الأسبوع الوطني للدفاع المقدس.

إنتهى**أ م د

