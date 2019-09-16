أسقف يوناني يشيد بمساعي ايران لارساء السلام في المنطقة

واعلنت المستشارية الثقافية الايرانية لدى اليونان في بيان، ان الاسقف مئلوف اشار خلال اللقاء مع عضو مجلس خبراء القيادة أية الله احمد مبلغي الى ضرورة استتباب السلام وارساء العدالة في العالم؛ مؤكدا ان الجمهوريه الاسلامية الايرانية بذلت كافة جهودها لارساء السلام وحماية كافة ابناء البشر في المنطقة وان هذه الجهود هي محل اشادة وتقدير.

ونوه الاسقف بالزيارة التي قام بها الى محافظة حلب في سوريا موخرا، حيث لقائه مع نظرائه ومباحثاته معهم، وقال انه مثير للدهشه بان جميع اصدقائنا الذين هم ليسوا من المسلمين اعربوا عن تقديرهم للدعم الذي تقدمه الجمهورية الاسلامية الايرانية لسوريا ويعتبرون حفظ استقلال بلدهم مدين لايران وحزب الله.

وتابع : ان الدواعش والتكفيريين قطعوا رووس المسلمين والمسيحيين معا بدعم من اسرائيلي؛ مضيفا ان ايران منعت تجزئة سوريا واراقة مزيد من دماء ابناء الشعب السوري في اعتداءات الجماعات الارهابية.

كما اشار الاسقف اليوناني الى الوضع الماساوي في اليمن؛ قائلا انه من المؤسف ان يرتكب السعوديون جرائم كثيره في اليمن وانه من الموكد بان بعض الدول العربية والغربية تدعمهم في هذه الجرائم والظلم الذي يمارس ضد اليمنيين.

من جهته قال أية الله مبلغي خلال هذا اللقاء : ان ايران هي احدى اعرق واقدم دول غرب أسيا وتعمل على قضية التعايش السلمي بين الاديان بصورة تخصصية وان لدينا اكثر من 300 كنيسة في ارجاء البلاد حيث تقوم اتباع الديانة المسيحية فيها مناسكهم الدينية بحرية.

انتهى**2018/ ح ع **