الرئيسان الايراني والتركي يبحثان تنمية العلاقات الاقتصادية والمصرفية

واضاف همتي في مدونة نشرها عبر صفحته الشخصية بموقع "اينستاغرام"، انه تم خلال هذه المحادثات التاكيد على رفع مستوى التبادل التجاري الثنائي وتسوية القضايا المصرفية ولاسيما ترسيخ مزيد من التعاون بين البنكين المركزيين (الايراني والتركي)، ومتابعة الجهود الهادفة الى رفع حجم التجارة على اساس العملة الوطنية للبلدين؛ والذي بلغ في الوقت الحاضر 34 بالمئة.

وذكر رئيس البنك المركزي الايراني في مدونته ايضا، انه "في ضوء تاكيد رئيسي البلدين، ناقشت القضايا المصرفية مع رئيس البنك المركزي التركي على هامش هذه المباحثات، وقد تم التوصل الى اتفاقات جيدة".

وتابع : كما تقرر ان يشارك الزملاء لدى البنك المركزي (الايراني) في ورشات تدريبية سينظمها المصرف المركزي التركي، وذلك بهدف اكتساب مزيد من الخبرات في عمليات السوق.

انتهى ** ح ع