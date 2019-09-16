زنغنة: إيران تتفوق على قطر ولأول مرة في إستخراج الغاز من حقل بارس 

طهران/16 أيلول/سبتمبر/إرنا- صرح وزير النفط "بيجن نامدار زنغنة"، انه بعد الإنتهاء من تطوير مراحل حقل بارس الجنوبي، ستتفوق إيران على قطر ولأول مرة في إستخراج الغاز من هذا الحقل لمشترك وأضاف، انه على هذا الأساس، سوف يصل الإنتاج اليومي لإيران من الغاز إلى نحو 790 مليون متر مكعب إزاء إنتاج 620 مليون متر مكعب في القطر.

وخلال إجتماع لجنة قيادة الإقتصاد المقاوم اليوم الإثنين الذي ترأسه النائب الأول لرئيس الجمهورية "إسحاق جهانغيري"، قدم زنغنة تقريرا تفصيليا عن إجراءات وزارة التفط لتنفيذ المهام الموكلة لها في سياق تنفيذ سياسة الإقتصاد المقاوم. يتبع..أ م د

