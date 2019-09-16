على هامش القمة الثلاثية.. الرئيسان الايراني والروسي يلتقيان في انقرة

وافاد مراسل "ارنا" من العاصمة التركية، ان اللقاء بين روحاني وبوتين عقد خلف الابواب الموصدة وبعيدا عن الاضواء، سوى التقاط الصور من قبل المراسلين.

ويرى الخبراء ان القضايا السياسية والاقتصادية ذات الاهتمام المشترك بين ايران وروسيا الى جانب القضايا الاقليمية تتصدر المباحثات بين الرئيسين الايراني والروسي في انقرة اليوم.

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