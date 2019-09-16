نائب رئيس مجلس نخجوان : ايران قادرة على معالجة مشاكلها

واشار زينال اف، خلال اللقاء مع القنصل العام الايراني في جمهورية نخجوان "احمد حسيني"، الى عراقة ايران تاريخيا وثقافيا؛ مؤكدا على معارضة بلاده تدخل القوى الاجنبية في القضايا المتعلقة بالمنطقة.

وتابع : نحن نولي اهمية خاصة الى امن ايران الشامل باعتبارها دولة صديقة وجارة وشقيقة.

واعرب زينال اف عن تقديره للجمهورية الاسلامية على دورها في معالجة مشكلة توفير الادولة لجمهورية أذربيجان.

هذا، وبحث الطرفان خلال اللقاء، في شتي القضايا السياسية والاقتصادية والقنصولية الى جانب المشاريع المشتركة بما فيها مشروع محطة اردوباد – مارازاد المائية لتوليد الطاقة الكهربائية.

انتهى**2018/ح ع **