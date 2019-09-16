القمة الثلاثية بين ايران وروسيا وتركيا تبدأ اعمالها في انقرة

وكان رئيس الجمهورية حجة الاسلام حسن روحاني قد وصل امس الاحد الى انقرة، واجرى مباحثات منفصلة اليوم الاثنين مع نظيره التركي رجب طيب اردوغان، والروسي فلاديمير بوتين.

وسيعقد رؤساء الدول الراعية لمفاوضات استانا حول التسوية في سوريا، مؤتمرا صحفيا مشتركا في ختام قمتهم الثلاثية اليوم.

ويرى المراقبون ان المباحثات بين ايران وروسيا وتركيا اليوم بانقرة ستتناول الى جانب القضية السورية ولاسيما الوضع الراهن في مدينة ادلب، التعاون بين البلدان الثلاثة في مختلف المجالات الاقتصادية.

انتهى ** ح ع