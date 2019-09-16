إيران وتركيا تتباحثان بشأن إستئناف تجارة الكهرباء بينهما 

جاء ذلك مساء اليوم الإثنين، خلال لقاء أردكانيان الذي يرافق روحاني في الجولة الخامسة من القمة الثلاثية الإيرانية-التركية-الروسية في أنقرة، مع نظيره التركي ورئيس اللجنة التركية-الإيرانية المشتركة للتعاون الإقتصادي "فاتح دونمز".

واستعرض الجانبان خلال اللقاء فرص التعاون بين إيران وتركيا في مختلف مجالات الطاقة؛ مؤكدين ضرورة تعزيز تبادل الطاقة بين البلدين لتصل من 640 ميغاواطا الى ألف و280 ميغاواطا.

وكان إنشاء لجنة سوق الكهرباء ضمن منظمة التعاون الاقتصادي (ECO) من المواضيع الأخرى التي تناولها اللقاء.

كما أكد الاجتماع على تشكيل لجنة فرعية للطاقة تحت إشراف اللجنة الإيرانية-التركية المشتركة للتعاون الاقتصادي في سياق دعم الحكومتين الإيرانية والتركية للقطاع الخاص في البلدين لتعزيز تواجدهما في الأسواق الإقليمية.

في ختام الاجتماع، دعا وزير الطاقة الإيراني نظيره التركي لزيارة طهران بهدف زيارة المعرض الدولي للكهرباء في نوفمبر المقبل ومواصلة المباحثات الثنائية في سياق تنفيذ المشاريع المطروحة في هذا اللقاء.

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