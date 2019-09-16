بدء الجولة الـ 16 للمباحثات السياسية بين ايران والهند

وكان نائب وزير الخارجية الهندي الذي يقوم بزيارة طهران حاليا للمشاركة في الجولة السادسة عشرة من المباحثات السياسية بين وزارتي الخارجية الهندية والايرانية، قد التقى امس الاحد بوزير الخارجية محمد جواد ظريف وبحث معه في القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

اشار غولكا خلال اللقاء مع ظريف، الى اهداف زيارته للجمهورية الاسلامية الايرانية كما بحث معه في العلاقات وتعاون البلدين على الصعد الثنائية والاقليمية والدولية، وغيرها من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين طهران ونيودلهي.

الى ذلك، نوه وزير الخارجية الايراني بمسيرة العلاقات المتنامية في شتى المجالات بين البلدين؛ مؤكدا ضرورة تفعيل الطاقات والفرص المتاحة للتعاون المشترك، كما اعرب عن قلقه ازاء وضع الشعب الكشميري؛ متطلعا الى تحسن ظروفهم الراهنة.

كما التقى هذا المسؤول الهندي اليوم بمستشار قائد الثورة الاسلامية للشؤون الدولية علي اكبر ولايتي.

واكد غولكا خلال هذا اللقاء على اهمية العلاقات بين نيودلهي وطهران؛ قائلا ان ايران تلعب دورا هاما وفاعلا في المنطقة والعالم الاسلامي.

واكد نائب وزير الخارجية الهندي على مواصله العلاقات بين بلاده مع ايران في شتي المجالات؛ متبادلا وجهات النظر مع ولايتي بشان تطوير العلاقات الاقتصادية والتعاون بين البلدين خاصة في منطقة جابهار الايرانيه وقطاع النفط والغاز.

انتهى ** ح ع