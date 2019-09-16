روحاني وبوتين يؤكدان على المزيد من تطوير العلاقات بين ايران وروسيا

وخلال اللقاء الذي جرى على هامش اجتماع القمة الثلاثي في انقرة الاثنين، وصف الرئيس روحاني العلاقات بين البلدين بانها استراتيجية ونامية قائلا، ان ايران وروسيا فضلا عن علاقاتهما السياسية والاقتصادية تربطهما اواصر جيدة في مجال التعاون الدفاعي والنووي.

واعتبر المشاورات والتعاطي الودي بين كبار مسؤولي البلدين ايران وروسيا على هامش المؤتمرات المختلفة ومنها الامم المتحدة وشنغهاي واوراسيا وكذلك العلاقات متعددة الاطراف مع الدول الاخرى خاصة تركيا حول القضية السورية ومع جمهورية اذربيجان في مجال النقل، بانها مؤثرة في سياق توفير مصالح الشعبين والمنطقة.

واكد بان العلاقات الراهنة بين ايران وروسيا هي اكثر عمقا وودية من اي وقت مضى.

ولفت الى ان استخدام العملة الوطنية في العلاقات التجارية بين البلدين خلال الاشهر الماضية شهد وتيرة متنامية واضاف، ان تعاون ايران مع اتحاد اوراسيا والذي سيدخل حيز التنفيذ قريبا من شانه خلق المزيد من فرص العمل لتطوير التعاون الثنائي والاقليمي في مختلف المجالات الاقتصادية.

واعتبر عملية انشاء محطة كهرباء سيريك في جنوب ايران وكهربة خط سكك الحديد "اينجة برون" في الشمال رمزا اخر من فصل جديد من التعاون بين البلدين، مرحبا باستثمارات الناشطين الاقتصاديين والقطاع الخاص الروسي في مختلف المجالات الاقتصادية وتنمية التعاون المشترك.

ولفت الى ان اميركا تسعى لاثارة الفوضى في العالم اليوم وتخرق القوانين والقرارات الدولية واحدة بعد اخرى، مؤكدا على ضرورة تطوير التعاون الثنائي للوقوف امام نزعة الاحادية.

واعتبر الاتفاق النووي مثالا لحل القضايا عن طريق الدبلوماسية وقال، ان اميركا اليوم خرجت من الاتفاق النووي بلا مبرر وبامكان اطراف التفاوض الاخرى خاصة روسيا اداء دور ايجابي في الحفاظ على الاتفاق النووي.

واعتبر خفض ايران لالتزاماتها في اطار الاتفاق النووي بانه يعد خطوة اخرى في الحفاظ على الاتفاق وتنفيذ الطرفين لالتزاماتهما واضاف، انه في حال ايفاء الاطراف الاخرى بالتزاماتها فان ايران على استعداد ايضا للعودة عن خفض التزاماتها.

وجدد الرئيس الإيراني حسن روحاني التأكيد على أن حل الأزمة في سورية سياسي وأن الشعب السوري وحده من يحدد مستقبل بلده دون أي ضغوط أو تدخل خارجي لافتا إلى أن مسار أستانا شدد على الاستمرار في مكافحة الإرهاب لاجتثاث جذوره.

ولفت إلى ضرورة الحفاظ على وحدة الاراضي السورية واحترام سيادتها واستقلالها وعدم التدخل الخارجي في شؤونها الداخلية إضافة إلى مواصلة مكافحة الإرهاب والمساهمة في اعادة الاعمار وتقديم المساعدة في عودة النازحين بعد أن هيأت الدولة السورية الظروف اللازمة لذلك.

وقال روحاني إن الوجود غير الشرعي للقوات الأمريكية على الأراضي السورية يهدد وحدتها وسيادتها كدولة مستقلة وعضو في الأمم المتحدة مبينا أن الرئيس الأمريكي أعلن انسحاب قوات بلاده من سورية لكننا لم نر تطبيقا لذلك على الأرض ويجب على القوات الأمريكية أن تخرج من سورية ويتعين إعادة المناطق التي كانت تنتشر فيها سلطة الدولة السورية.

واكد روحاني أن الكيان الصهيوني صعد في الأشهر الأخيرة اعتداءاته على الأراضي السورية وهدد إيران ولبنان وهذه التصرفات غير قانونية ومن شانها زيادة التوتر في المنطقة مشددا على أن من حق كل دولة الدفاع عن نفسها في مواجهة هذه الاعتداءات وفق ميثاق الأمم المتحدة.

انتهى ** 2342