دبلوماسي ايراني يرد على مزاعم اميركا حول الهجوم على المنشآت النفطية السعودية

وقال غريب آبادي في كلمته الاثنين خلال المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية المنعقد في العاصمة النمساوية في فيينا، انه وبعد فشل اميركا في الوصول الى اهدافها عن طريق سياسة ما تسمى بالحد الاقصى من الضغوط ضد ايران لجات اميركا من جديد الى نهج غير منطقي واخرق وسياسة الحد الاقصى من خداع الراي العام.

واضاف، اننا نعتقد بان اخطر التهديدات هي التدخلات الاميركية في المنطقة وبيع اسلحتها الى دول تتابع سياسة التوتر ومنها ضد اليمن .

واضاف، ان الولايات المتحدة ودول اخرى تقدم خلافا للقوانين الدولية والحقوق الانسانية الدعم لتحالف المعتدين على اليمن ومن المؤكد انهم شركاء في جرائم هؤلاء خاصة الهجوم على اهداف انسانية مثل المدارس والمستشفيات والمساجد والاسواق ومراسم الاعراس والمآتم ومنع وصول المساعدات الانسانية الى شعب هذا البلد ما ادى الى تفشي المجاعة والامراض القاتلة بينهم.

وكرر عبارة وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف بان اتهام ايران لن ينهي هذه الفظائع وانه بدلا عن ذلك يمكن لاقتراح ايران ان يؤدي الى انهاء الحرب واستئناف المفاوضات واضاف، لاشك ان العودة الى سيادة الحد الاقصى من الخداع ستكون فاشلة مسبقا مثلما كانت سياسة الحد الاقصى من الضغوط.

انتهى ** 2342