بوتين: روسيا ملتزمة بمواصلة التعاون مع ايران في المجالات الدفاعية والعسكرية والنووية

وخلال لقائه نظيره الايراني حسن روحاني الاثنين على هامش اجتماع القمة الثلاثي في انقرة قال الرئيس بوتين، ان لايران وروسيا تعاونا متبادلا وايجابيا في مختلف الساحات الدولية ومنها منظمة الامم المتحدة ومنظمة شنغهاي والاتحاد الاقتصادي الاوراسي.

ووصف الرئيس الروسي العلاقات الاقتصادية مع ايران بانها متنامية واضاف، لقد شهدنا خلال الاشهر الستة الاولى من العام الجاري نمو ملحوظا في التبادل التجاري والاقتصادي بين ايران وروسيا ونعمل في مسار المزيد من تعزيزها.

واكد ضرورة العمل للمزيد من استخدام العملة الوطنية في العلاقات التجارية بين البلدين واضاف، ان توفير الارضيات اللازمة لربط الانظمة البنكية للبلدين بالمرسلات الاختصاصية هو الان في مراحله النهائية.

ورحب الرئيس الروسي بانضمام ايران للاتحاد الاقتصادي الاوراسي واعتبر ذلك فرصة مهمة لتطوير التعاون الثنائي والاقليمي ، مؤكدا عزم بلاده على الاسراع بتنفيذ التوافقات والمشاريع الاقتصادية المشتركة بين البلدين على اساس خطة الافاق المستقبلية المرسومة لايصال حجم التبادل بينهما الى 50 مليار دولار وستكون البداية لهذه المسيرة هو بدء الاعمال التنفيذية لمحطة كهرباء "سيريك" (جنوب ايران) وكهربة سكك الحديد "اينجة برون- كرمسار" (شمال ايران).

واكد بوتين التزام بلاده بمواصلة التعاون مع ايران في المجالات الدفاعية والعسكرية والنووية.

ووصف دور الجمهورية الاسلامية الايرانية بانه ايجابي ومهم للغاية في حل وتسوية قضايا المنطقة خاصة المضي بالالية السياسية لحل الازمة السورية ومكافحة الجماعات الارهابية وبلورة وايجاد لجنة الدستور السورية.

واكد الرئيس الروسي، ان موقف موسكو الحازم هو الحفاظ على الاتفاق النووي وبذل الجهود في هذا المسار واضاف، ان روسيا ملتزمة بالاتفاق النووي وان مراقبة الوكالة الذرية للانشطة النووية الايرانية تعد اهم مؤشر على التزام ايران بتعهداتها.

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