برسبوليس يحقق فوزا مهما على صنعت نفط آبادان قبل لقاء الديربي

وتاتي اهمية الفوز لبرسبوليس كونه يعطيه دفعة معنوية جيدة قبل لقاء ديربي العاصمة يوم الاحد القادم مع غريمه التقليدي استقلال طهران الذي تعثر اول امس بتعادله امام مضيفه فريق نفط مسجد سليمان 1-1 .

وفي هذه المباراة التي جرت مساء الاثنين على استاد "آزادي" بطهران بحضور 10 الاف متفرج تقدم برسبوليس بهدف سجله محمد حسين كنعاني زادكان في الدقيقة 57 عندما سدد كرة من خارج منطقة الجزاء لم يفلح حارس صنعت نفط آبادان من التصدي لها ودخلت مرماه على يساره.

وبعد الهدف سعى صنعت نفط آبادان لتعديل النتيجة وكثف هجماته على مرمى برسبوليس الذي راى الفرصة سانحة لشن هجمات مرتدة اتسم بعضها بالخطورة ومنها فرصتان ذهبيتان اضاعهما علي عليبور في الدقائق الاخيرة من المباراة.

وتغاظى الحكم عن ركلة جزاء لبرسبوليس في الدقيقة 80 عندما ارتطمت الكرة بيد مدافع صنعت نفط آبادان داخل منطقة الجزاء.

ومع انتهاء مباريات المرحلة الثالثة يتصدر "شهر خودرو مشهد" الدوري الايراني الممتاز برصيد 9 نقاط يليه سباهان اصفهان برصيد 7 نقاط ومن ثم سايبا بنفس الرصيد، فيما ياتي برسبوليس في المركز الرابع وله 6 نقاط وتجمد رصيد صنعت نفط آبادان عند 4 نقاط في المركز السابع.

انتهى ** 2342