تفعيل الارتباط المصرفي بين ايران وروسيا عن طريق نظام الرسائل

وأشار همتي الى انضمام ايران للاتحاد الاقتصادي الاوراسي، مؤكدا امكانية الافادة من هذا النظام لتنفيذ التبادل التجاري بين دول اعضاء الاتحاد (روسيا- روسيا البيضاء - كازاخستان -أرمينيا –قرغيزستان)، حيث من شان ذلك أن يسهم بتوسيع التبادل بين الجانبين.

وأضاف أن اجتماع الرئيس حسن روحاني و نظيره الروسي فلاديمير بوتين (في أنقرة) تم خلاله بحث القضايا المصرفية وسبل تطويرها، حيث اشار الجانبان الى التراجع التدريجي لدور الدولار في العلاقات الاقتصادية الدولية ولضرورة تنفيذ التبادل البيني عبر العملتين الوطنيتين الريال والروبل.

كما اكد رئيس البنك المركزي الايراني ان الرئيسي الايراني ونظيره التركي ركّزا في مباحثاتهما اليوم (الاثنين) على سبل تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية ولاسيما التعاون المصرفي بين البلدين.

واضاف همتي في مدونة نشرها عبر صفحته الشخصية بموقع "اينستاغرام"، انه تم خلال هذه المحادثات التاكيد على رفع مستوى التبادل التجاري الثنائي وتسوية القضايا المصرفية ولاسيما ترسيخ مزيد من التعاون بين البنكين المركزيين (الايراني والتركي)، ومتابعة الجهود الهادفة الى رفع حجم التجارة على اساس العملة الوطنية للبلدين؛ والذي بلغ في الوقت الحاضر 34 بالمائة.

وذكر رئيس البنك المركزي الايراني في مدونته ايضا، انه "في ضوء تاكيد رئيسي البلدين، ناقشت القضايا المصرفية مع رئيس البنك المركزي التركي على هامش هذه المباحثات، وقد تم التوصل الى اتفاقات جيدة".

وتابع : كما تقرر ان يشارك الزملاء لدى البنك المركزي (الايراني) في ورشات تدريبية سينظمها المصرف المركزي التركي، وذلك بهدف اكتساب مزيد من الخبرات في عمليات السوق.

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