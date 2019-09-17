بعيدي نجاد:المحكمة البريطانية ترفض دعوى امريكية بإدانة ايران

وكتب بعيدي نجاد في صفحته الشخصية على تويتر ان المحكمة البريطانية العليا وبعد مداولات استمرت سبع سنوات رفضت دعوى اقامها محامون امريكيون ضد ايران بشأن تعويض ضحايا جنود امريكان في قاعدة الخبر السعودية بمبلغ 512 مليون دولار، معلنة ان حكم المحاكم الامريكية لا يسري على الدول الاخرى وان هذه القضية لايمكن متابعتها في النظام القضائي البريطاني.

واضاف سفير ايران لدى لندن ان رأي المحكمة البريطانية العليا اغلق الباب امام رفع دعاوي امريكية ضد ايران في محاكمها.

واعتبر بعيدي نجاد هذا الحكم ذو أهمية نظرًا لقرار كندا الأخير لبيع ممتلكات الحكومة الإيرانية هناك ويوضح كيف تنتهك الولايات المتحدة وكندا المعايير الدولية الأساسية.

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