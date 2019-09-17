مشهد المقدسة تستضيف مؤتمرا تكريميا لخدام الأربعين

"الحسين يجمعنا" شعار تبنّاه مؤتمر تكريم خدام أربعينية الإمام الحسين عليه السلام بهدف تعزيز الأخوة بين المتطوعين للخدمة الحسينية، ونقل الخبرة في التنوع بالخدمات المقدمة، والمزيد من التنسيقات اللوجستية والتعاون المستمر لسد حاجة الزوار في موسم الزيارة الأربعينية.

على إيقاع هذا النداء أعلن خدام أربعينية الإمام الحسين عليه السلام بدء عملية التحضيرات لإستضافة ملايين الزوار خلال الزيارة الأربعينية في العراق، 1200 متطوع عراقي وإيراني من أصحاب المواكب الحسينية حضروا عند العتبة الرضوية الشريفة والتي تُعتبر من أكبر المؤسسات الخدمية الإيرانية في الطريق مابين النجف وكربلاء أثناء موسم الزيارة.

وقال منسق المواكب الكاظمية في العراق حيدر نظر إن: "كما ان شعار المؤتمر "حب الحسين يجمعنا" فحب الحسين اذاب الحدود بين الشعبيين الايراني والعراقي ولم شملنا وجمع قلوبنا بقلب واحد".

ويشارك حوالي 2000 متطوع من أهالي خراسان الرضوية في موسم الزيارة الأربعينية لتقديم خدمات في مجال النظافة والطعام وتوفير المنام وتشييد مستشفى صحراوي مجهز بكادر طبي وبقية الخدمات الهندسية والإعمارية.

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