مقبرة الملكة استر في همدان..ثاني مكان مقدس لليهود بالعالم

ويختلف المؤرخون والباحثون حول هوية صاحبي المزار استر ومردخاي ، والرواية الأكر شهرة تعود للمؤرخين اليونانيين وهي مطابقة للرواية التوراتية وتؤكد هذه الرواية ان استر هي زوجة الملك الاخميني خشايارشاه وبنت عم مردخاي ،استطاعت ان تقنع الملك الاخميني بعدم تنفيذ مجزرة كان ينوي القيام بها ضد اليهود.

ويقع مزار استر ومردخاي في شارع علي شريعتي بهمدان وهو ثاني مكان مقدس لليهود في العالم ويزوره الاف اليهود من ايران ومن مختلف دول العالم ، ويرى داود سفر ان للمزار دورا في استمرار فاعلية المكوَن اليهودي في ايران.

وحسب المؤرخين الايرانيين فان استر وهو لقب بمعنى النجمة اطلقه عليها الملك خشايارشاه بعد ان توجها ملكة و هي امراة ايرانية يهودية كانت في غاية الجمال، اسمها الحقيقي هديسه او هدس وكانت تعيش وابن عمها في فترة حكم الملك الايراني خشايارشاه التي امتدت من عام 445ق.م الى عام 486 ق.م ، و عمها هو مردخاي بن بائير من سبط بنيامين كان يعمل حارسا في قصرالملك بمدينة شوش ، كانت استر يتيمة وقد تولى مردخاي تربيتها بعد أن سبيا من اورشليم من قبل نبوخذنصر ملك بابل ، وبما ان حرية المعتقد الديني كانت رائجة في مملكة فارس عصرذاك، فقد عاشت استر حياة سعيدة مع عمها الا ان احد وزراء الملك خشايارشاه خطط لابادة اليهود في جميع الأقاليم التي كانت تحت حكم الامبراطورية الفارسية وحصل على رسالة من الملك يوافق فيها على قتل اليهود ويطلع مردخاي على هذه المؤامرة بحكم وظيفته ومن خلال نفوذ الملكة استر ،أصدر خشايارشاه المعروف بعدله وحكمته حسب المؤرخين اليونانيين اوامر بالغاء هذه الابادة ،و بعد وفاتهما وتقديرا لجهودهما في انقاذ اليهود تحول قبر استر ومردخاي الى مزار لرمزين انقذا اليهود من خطر الابادة.

وقد تم ترميم المقبرة التي تضم مزار استر ومردخاي في القرن السابع للهجرة ، وهي مشيدة من الحجر والطابوق ، ويعود تاريخ بناء المقبرة الى جوار المزار للقرن الثالث للهجرة ، وتضم المقبرة المدخل والأروقة ومقصورة للملوك ونسخة قديمة من كتاب التوراة المقدس مكتوبة على جلد الغزال ،وثمة عبارة باللغة العبرية منقوشة على الصندوق الموجود في مزار استر وهي "أمرت بصنع هذا الصندوق السيدة العفيفة الصادقة . جمال الدوله يوحرقيا و جمال الدوله يشوعا و يشعل،الثلاثة هم اخوة السيدة جمال ستام".

ويحيي اليهود في الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من شهر ادار حسب التقويم اليهودي (فبراير ومارس)هذه المناسبة بالصيام وتلاوة الادعية ،احتفاء بنجاتهم من الابادة.