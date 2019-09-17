الاحتلال يفرض إغلاقا على غزة والضفة

وقال جيش الاحتلال في بيان له اليوم إنه اغلق المعابر مع قطاع غزة، وفرض إغلاقًا شاملًا على الضفة الغربية، طوال يوم الانتخابات الصهيونية وحتى منصف الليل.

ويشارك اكثر من ستة ملايين ناخب صهيوني بانتخاب أعضاء الكنيست في 10788 مركز اقتراع منتشرة في جميع أنحاء دولة الاحتلال لاختيار واحدة من 29 قائمة مرشحة لانتخابات الكنيست.

وفتحت معظم مراكز الاقتراع الساعة 7:00 صباحًا وتغلق في الساعة 10:00 مساءً ، وفي المستوطنات الصغيرة التي لا يتجاوز فيها اصحاب حق الاقتراع 350 شخص تفتح في الساعة 8:00 صباحًا وتغلق في الساعة الثامنة مساء.

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