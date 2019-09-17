١٧‏/٠٩‏/٢٠١٩ ٢:١١ م
رقم الصحفي: 1870
رمز الخبر: 83479267
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اختيار شاعر إيراني كشخصية مؤثرة في الادب العربي

اختيار شاعر إيراني كشخصية مؤثرة في الادب العربي

ابادان / 17 ايلول / سبتمبر / ارنا – تم اختيار الشاعر الايراني الدكتور "جمال نصاري" من مدينة آبادان التابعة لمحافظة خوزستان ( جنوب غرب ايران) كشخصية مؤثرة في الادب العربي.

وقال مسؤول دائرة الثقافة والارشاد الاسلامي في ابادان "مسعود سهيم بور" ان مؤسسة الشعراء والادباء والمبدعين العرب والاتحاد الدولي للادباء والشعراء العرب ومقرها مصر اعطت الشاعر جمال نصاري شهادة تقدير وتميز لدوره الكبير في خدمة الادب العربي الثقافة العربية ودعم ثقافة الحوار وقبول الاخر والتسامح والوقوف ضد تيارات العنف والتطرف بسلاح الكلمة والعمل على خدمة ترابط الوطن العربي الكبير.

وجمال نصاري مسؤول عن نقابة الشعراء في ابادان واقام بالتعاون مع اصحاب الثقافة والشعر ثمانية مهرجانات شعرية في منطقة اروند الحرة في خوزستان.

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