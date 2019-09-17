انتخاب شاعر اباداني كشخصية مؤثرة في الادب العربي

وقال مسؤول دائرة الثقافة والارشاد الاسلامي في ابادان "مسعود سهيم بور" ان مؤسسة الشعراء والادباء والمبدعين العرب والاتحاد الدولي للادباء والشعراء العرب ومقرها مصر اعطت الشاعر جمال نصاري شهادة تقدير وتميز لدوره الكبير في خدمة الادب العربي الثقافة العربية ودعم ثقافة الحوار وقبول الاخر والتسامح والوقوف ضد تيارات العنف والتطرف بسلاح الكلمة والعمل على خدمة ترابط الوطن العربي الكبير.

وجمال نصاري مسؤول عن نقابة الشعراء في ابادان واقام بالتعاون مع اصحاب الثقافة والشعر ثمانية مهرجانات شعرية في منطقة اروند الحرة في خوزستان.

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