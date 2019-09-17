مسؤول عسكري: منظومة "عقاب" للدفاع الجوي ستدشن قريباً

واستعرض العميد رحيم زادة الیوم الثلاثاء فی تصریح صحفي مراحل الدفاع الجوي والتي تتضمن الكشف عن الاهداف اولا ومن ثم الاستطلاع لمعرفة طبيعة الاهداف وبعدها اعتراض الاهداف حيث تقوم طائراتنا المقاتلة بالمهمة ومن المحتمل ان تؤدي بترخيص من الشبكة الشاملة للدفاع الجوي الى اسقاط الطائرة المعادية ومن ثم ياتي دور منظومات الاشتباك والتدمير بواسطة منظومات صواريخ "ارض-جو" ومدفعية الدفاع الجوي.

وصرح نائب قائد مقر "خاتم الانبياء (ص)" للدفاع الجوي بان هناك منظومات تقوم بجمع المعلومات عن التحركات الجوية خارج الحدود لتزود بها الشبكة الشاملة للدفاع الجوي كما ان شبكة الرصد البصري وسائر الشبكات الداعمة تؤدي دورا مؤثرا الى جانب شبكة الدفاع الجوي.

واكد العميد رحيم زادة بان ايران تعد اليوم ضمن عدد قليل من الدول المتفوقة في العالم في مجال صنع الرادارات واضاف، انه وفي ظل تنوع الرادارات بذبذبات مختلفة لا توجد هنالك اي نقطة فراغ راداري لنستورد اجهزة لتغطيتها.

وصرح بانه تم كذلك صنع رادارات متحركة يمكن نصبها في اي نقطة كانت لذا لا توجد اي نقطة بعيدة عن التغطية الرادارية في البلاد موضحا ان من الخصائص البارزة للرادارات الوطنية هو تزويدها بمنظومات خاصة للمقاومة والمواجهة لاي اختلالات الكترونية.

واكد نائب قائد مقر "خاتم الانبياء (ص)" للدفاع الجوي الدخول في مجال استخدام الاسلحة الليزرية للدفاع الجوي، مضیفا: ان بلادنا تعد من ضمن عدد محدود من الدول التي دخلت في مجال استخدام الاسلحة الليزرية.

وتابع، لقد توصلنا الى قدرات جيدة في تدمير الاهداف الجوية المعادية في هذا المجال، ولكن من المبكر الكشف عن مزيد من التفاصيل وسيتم الاعلان عنها من قبل الخبراء في الوقت المناسب.

واوضح العميد رحيم زادة قائلا، اننا نمتلك الكثير من المنظومات التي ربما ليس من الصواب الكشف عنها في الوقت الحاضر الا ان المهم هو ان العدو قد توصل الى نتيجة مفادها بانه سيتلقى ردا قاصما في اللحظة اللازمة وهو قد تلقاه بطبيعة الحال.

وقال، لقد وجهنا التحذيرات اللازمة للطائرات المعادية بطيار او بدون طيار في وقت الحاجة للابتعاد عن اجواء البلاد وقد اسقطناها حينما تجاهلت تحذيراتنا ورايتم المثال على ذلك.

واضاف، ان دفاعنا الجوي يرصد سماء البلاد على مدار الساعة ونرصد كذلك الانشطة الجوية المعادية في محيط البلاد ايضا ولم ولن تبقى تحركاتهم الجوية بعيدة عن العيون الثاقبة واليقظة لرجال دفاعنا الجوي الشجعان.

واكد نائب قائد مقر "خاتم الانبياء (ص)" للدفاع الجوي الايراني العميد رحيم زادة رصد جميع الانشطة الجوية المعادية في محيط البلاد، وقال، ان الشبكة الشاملة للدفاع الجوي الايراني ترصد جميع التحركات الجوية في المنطقة بدقة.

واعتبر العميد رحيم زادة ان الميزة الاهم لمنظومة الدفاع الجوي الصاروخي "باور 373"هي كونها وطنية ولا مشكلة لها من حيث الدعم وتوفير قطع الغيار والتصليح وغير ذلك من الامور.

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