١٨‏/٠٩‏/٢٠١٩ ١٢:٥٣ ص
رقم الصحفي: 1863
رمز الخبر: 83479355
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إيران والكويت تعملان على إزالة العراقيل العالقة امام تجار البلدين

إيران والكويت تعملان على إزالة العراقيل العالقة امام تجار البلدين

بوشهر/ 18 ايلول/سبتمبر/ارنا- قال نائب رئيس غرفة التجارة الايرانية-الكويتية المشتركة "سيروس دهقاني"، انه سيتم تحديد العراقيل العالقة امام تجار البلدين وستبذل قصارى الجهود لازالتها.

ووصف "سيروس دهقاني"  في حديث لمراسل ارنا الثلاثاء، حجم التبادل التجاري بين ايران والكويت بانه على مستوى جيد؛ مضيفا انه من الممكن كذلك الإرتقاء بمستوى التبادل التجاري بين البلدين من خلال تقييم القدرات الكامنة لديهما في هذا المجال.

واضاف، ان محافظتي بوشهر وخوزستان (جنوب وجنوب غرب) تعتبران حاليا كقاعدتين رئيسيتين للتبادل التجاري بين ايران والكويت.

وقال، انه ستبذل غرفة التجارة الايرانية-الكويتية المشتركة قصارى جهودها لتحديد العراقيل التي يواجهها تجار  البلدين والتخطيط الشامل لازالتها.

انتهى** 1453/أ م د

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