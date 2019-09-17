إيران والكويت تعملان على إزالة العراقيل العالقة امام تجار البلدين

ووصف "سيروس دهقاني" في حديث لمراسل ارنا الثلاثاء، حجم التبادل التجاري بين ايران والكويت بانه على مستوى جيد؛ مضيفا انه من الممكن كذلك الإرتقاء بمستوى التبادل التجاري بين البلدين من خلال تقييم القدرات الكامنة لديهما في هذا المجال.

واضاف، ان محافظتي بوشهر وخوزستان (جنوب وجنوب غرب) تعتبران حاليا كقاعدتين رئيسيتين للتبادل التجاري بين ايران والكويت.

وقال، انه ستبذل غرفة التجارة الايرانية-الكويتية المشتركة قصارى جهودها لتحديد العراقيل التي يواجهها تجار البلدين والتخطيط الشامل لازالتها.

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