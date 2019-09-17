١٧‏/٠٩‏/٢٠١٩ ٤:٢١ م
رقم الصحفي: 1870
رمز الخبر: 83479393
٠ Persons

سمات

مصور ايراني يحصل على ميدالية برونزية في مهرجان تركيا الدولي للتصوير

مصور ايراني يحصل على ميدالية برونزية في مهرجان تركيا الدولي للتصوير

طهران / 17 ايلول / سبتمبر / ارنا – احرز المصور الايراني " اسحاق اقائي" برونزية مهرجان تركيا الدولي للتصوير(skylife) لصورة فوتوغرافي التقطها من حياة الريف في إيران.

وشارك في المهرجان افضل مصوري العالم حيث استطاع اقائي احراز برونزية مهرجان تركيا الدولي للتصوير(skylife) .

وشارك المصور اقائي في 10 معارض خاصة واكثر من 100 معرض دولي.

انتهى**م م**  

تعليقك

You are replying to: .
7 + 1 =