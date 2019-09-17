مصور ايراني يحصل على ميدالية برونزية في مهرجان تركيا الدولي للتصوير

وشارك في المهرجان افضل مصوري العالم حيث استطاع اقائي احراز برونزية مهرجان تركيا الدولي للتصوير(skylife) .
وشارك المصور اقائي في 10 معارض خاصة واكثر من 100 معرض دولي.
انتهى**م م**
طهران / 17 ايلول / سبتمبر / ارنا – احرز المصور الايراني " اسحاق اقائي" برونزية مهرجان تركيا الدولي للتصوير(skylife) لصورة فوتوغرافي التقطها من حياة الريف في إيران.
وشارك في المهرجان افضل مصوري العالم حيث استطاع اقائي احراز برونزية مهرجان تركيا الدولي للتصوير(skylife) .
وشارك المصور اقائي في 10 معارض خاصة واكثر من 100 معرض دولي.
انتهى**م م**
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