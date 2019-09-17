مسؤول : فريق من السياح السنغافوريين يصلون البلاد عبر معبر بازركان

وقال "مهدي عبدالله زاده" اليوم الثلاثاء في حديث لمراسل "ارنا"، ان الفريق السياحي المذكور وصل اراضي البلاد علي متن 15 سيارة.

واكد المسؤول في محافظة اذربايجان الغربية (شمال غرب) ان الزيارة تاتي في سياق التعرف على الابنية التاريخية والمعالم الاثرية في ايران، وقد بدأ هؤلاء السياح رحلتهم بمدينة ماكو مرورا بـ تبريز (مركز المحافظة) وسيواصلون رحلتهم باتجاه مدينتى شيراز واصفهان (وسط البلاد).

وبحسب عبد الله زادة، فقد وصل 788 الف سائح اجنبي اراضي البلاد خلال الاشهر الخمسة الاولي من العام الحالي (الايراني - بدا في 21 اذار / مارس 2019) عن طريق معبر بازركان، مما سجل زيادة بنسبة 46 بالمئة مقارنة بذات الفترة من العام الماضي.

علما ان منطقة بازركان هي من اهم المعابر الحدودية التي يستخدمها السياح الاجانب وتقع في شمال أذربايجان الغربية.

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