ايران تدعو إلى المشاركة الفعالة للدول لمكافحة تهريب البشر

وفي حوار خاص مع ارنا على هامش الملتقى الدولي لمكافحة تهريب البشر والهجرة غير الشرعية المنعقد في اسلام اباد الباكستانية قال حسيني كيا، نحن نعتقد ان مكافحة تهريب البشر والهجرة غيرالشرعية باعتبارها ظاهرة مشؤومة تهدد جميع دول العالم، بحاجة الى جهد ومشاركة فعالة من جانب جميع دول العالم.

واضاف أنه بإمكان التعاون الثنائي الاقليمي وبمشاركة دول الجوار، القضاء على هذه الظاهرة التي تتعرض لها جميع دول العالم.

و اکد علی ضرورة اتخاذ اجراءات فاعلة لمکافحة ظاهرة تهریب البشر والهجرة غیر الشرعیة و التي باتت تستفحل في المنطقة.

و اضاف ان ایران و بسبب موقعها الجغرافي تقع في طریق الهجرة غیر الشرعیة من باکستان و افغانستان الی اوروبا لذلك تدعو جمیع دول المنطقة سیما الدول المشارکة في الاجتماع الی التصدي لهذه المشکلة الاجتماعیة.

کما اکد حسيني كيا علی ضرورة اتخاذ تدابیر فاعلة لمعاقبة العناصر المتورطة في تهریب البشر و مناقشة اسباب نمو هذه الظاهرة في المنطقة و استئصالها نهائیا.

و اوضح ان المشاکل الاقتصادیة و المعیشیة و الامنیة و التمییز و العنف من الأسباب المهمة التي تودي الی تنامي ظاهرة تهریب البشر والهجرة غیر الشرعیة.

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