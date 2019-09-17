مصدر ياباني : شينزوابي ينوي لقاء روحاني في نيويورك

وفي لقائه اليوم الثلاثاء اعضاء الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم بـ طوكيو، اكد رئيس الوزراء الياباني ان "هذا اللقاء يهدف الى خفض التوترات في منطقة الشرق الاوسط"؛ بحسب التلفزيون الحكومي الياباني.

يأتي ذلك، فيما كانت وكالة "كيودو" اليابانية للانباء قد نقلت عن مصادر دبلوماسية في حكومة طوكيو، الاحد الماضي، قولها ان الاخيرة تنوي اقتراح اللقاء بين شينزوابي مع روحاني على هامش اجتماع الجمعية العامة للمنظمة الاممية في نيويورك.

واشار المصدر نفسه، ان هذا اللقاء يهدف الى دعم العلاقات الودّية مع ايران وتقديم مساعدات طبيه الى هذا البلد.

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